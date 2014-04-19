محلب لوفد الفنانين: لم أمنع عرض “حلاوة روح”.. وقررت عرضه على “الرقابة”

اجتمع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مع وزير الثقافة محمد صابر عرب وعدد من الفنانين والمبدعين، اليوم السبت وشهد الاجتماع انقساما في الآراء بشأن قرار محلب بمنع عرض فيلم “حلاوة روح”.

رئيس الوزراء أكد للفنانين أنه لم يمنع عرض الفيلم، وأن من قرر عرضه على الرقابة على المصنفات، هو وزير الثقافة، موضحًا أن الرقابة هي التي ستحدد القرار المناسب، كما أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تشجيع الإبداع، وأنها ليست مع المصادرة.

وخلال اللقاء، ناقش محلب عدد من القرارات للنهوض بصناعة السينما المصرية، وتتمثل في إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية وإعداد مشروع قانون جديد لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، واستعادة أصول السينما المصرية التي جرى نقلها إلي وزارة الاستثمار من خلال مذكرة ترفع إلى مجلس الوزراء، وتشمل هذه الأصول دور العرض - معامل التحميض – اﻻستديوهات.

واتخذ مجلس الوزراء قرار بتأسيس شركة يشارك فيها القطاع الخاص ﻻعادة هذه الأصول اليها، بالإضافة إلى مخاطبة وزير اﻻستثمار لتشكيل لجنة لمشاهدة قناة فلول تمهيداً ﻻتخاذ قرار بشأنها ومخاطبة وزير الثقافة العراقي لعمل اللازم تجاه قناتى البغدادية والرافدين .

وتطرق اللقاء لتكليف المحافظين بإعادة افتتاح دور السينما المغلقة فى اﻻحياء الموجودة بالمدن التابعة لهم، والتنبيه على وزير الإسكان بإنشاء صالات عرض ومسارح وسينمات عند إنشاء أى مشروعات إسكانية جديدة بالإضافة إلى تكليف وزير التربية والتعليم عند أن ينشئ مسارح بالمدارس.