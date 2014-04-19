أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محلب لوفد الفنانين: لم أمنع عرض “حلاوة روح”.. وقررت عرضه على “الرقابة”

Google+ Print
محلب لوفد الفنانين: لم أمنع عرض “حلاوة روح”.. وقررت عرضه على “الرقابة” محلب لوفد الفنانين: لم أمنع عرض “حلاوة روح”.. وقررت عرضه على “الرقابة”

إبراهيم محلب

اجتمع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مع وزير الثقافة محمد صابر عرب وعدد من الفنانين والمبدعين، اليوم السبت وشهد الاجتماع انقساما في الآراء بشأن قرار محلب بمنع عرض فيلم “حلاوة روح”.

رئيس الوزراء أكد للفنانين أنه لم يمنع عرض الفيلم، وأن من قرر عرضه على الرقابة على المصنفات، هو وزير الثقافة، موضحًا أن الرقابة هي التي ستحدد القرار المناسب، كما أكد رئيس الوزراء حرص على تشجيع الإبداع، وأنها ليست مع المصادرة.

وخلال اللقاء، ناقش محلب عدد من القرارات للنهوض بصناعة السينما المصرية، وتتمثل في إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية وإعداد مشروع قانون جديد لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، واستعادة أصول السينما المصرية التي جرى نقلها إلي وزارة الاستثمار من خلال مذكرة ترفع إلى مجلس الوزراء، وتشمل  هذه  الأصول  دور العرض -  معامل التحميض – اﻻستديوهات.

واتخذ  مجلس الوزراء قرار بتأسيس شركة يشارك فيها القطاع الخاص ﻻعادة هذه الأصول اليها، بالإضافة إلى مخاطبة  وزير اﻻستثمار لتشكيل لجنة لمشاهدة قناة فلول تمهيداً ﻻتخاذ قرار بشأنها ومخاطبة وزير الثقافة العراقي لعمل اللازم تجاه قناتى البغدادية والرافدين .

وتطرق اللقاء لتكليف المحافظين بإعادة افتتاح دور السينما المغلقة فى اﻻحياء الموجودة بالمدن التابعة لهم، والتنبيه على  وزير الإسكان بإنشاء صالات عرض ومسارح وسينمات  عند إنشاء أى مشروعات إسكانية جديدة بالإضافة إلى تكليف وزير التربية والتعليم عند أن ينشئ مسارح بالمدارس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي