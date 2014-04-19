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انتهت – 4 مباريات في الدوري الممتاز.. ثلاثة أهداف لسموحة

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انتهت – 4 مباريات في الدوري الممتاز.. ثلاثة أهداف لسموحة انتهت – 4 مباريات في الدوري الممتاز.. ثلاثة أهداف لسموحة

يتابع FilGoal.com 4 مباريات مقامة حاليا في إطار المجموعة الأولى من الدوري الممتاز.

ويلعب سموحة مع الداخلية في إطار سعيه لاستعادة القمة من الأهلي.

وتقدم سموحة مبكرا عن طريق صامويل أوسو في الدقيقة التاسعة.

وأضاف هاني العجيزي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وعاد لاعب الأهلي السابق لتسجيل الثالث في الدقيقة 89.

فيما يستضيف الاتحاد السكندري غزل المحلة في قمة جماهيرية.

وضرب الفلاحين أولا عن طريق خالد كساب في الدقيقة 32.

ولكن أحمد شرويدة تعادل سريعا للاتحاد بهدف مشابه بعدها بسبع دقائق.

ونجح سيد البلد في التقدم عن طريق كمال علي من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

ويلعب المقاولون العرب مع الجونة، ومصر للمقاصة مع الرجاء.

ويتقدم المقاصة بهدف أحمد بكري في الدقيقة 25.

وتعادل الرجاء عن طريق محمد سعيد في الدقيقة 38.

وسجل شريف أشرف هدف التقدم للجونة في المقاولون قبل نهاية الشوط الأول.

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