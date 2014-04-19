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سموحة يستعيد الصدارة من الأهلي بثلاثية في الداخلية

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سموحة يستعيد الصدارة من الأهلي بثلاثية في الداخلية سموحة يستعيد الصدارة من الأهلي بثلاثية في الداخلية

سحق سموحة مضيفه الداخلية بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ18 من الدوري الممتاز، ليستعيد صدارة المجموعة الأولى من الأهلي.

ودخل سموحة المباراة برصيد 29 نقطة، وهو نفس رصيد الأهلي المتصدر والذي لعب مباراة أكثر.

ولكن الفريق السكندري فاز بثلاثية، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة.

افتتح صامويل أوسو التسجيل لسموحة في الدقيقة التاسعة.

وأضاف هاني العجيزي الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 84، و89.

وضرب سموحة عصفورين بحجر واحد، حيث كان حمادة صدقي المدير الفني مهددا بالإقالة بسبب النتائج السلبية للفريق في الفترة الماضية.

وفي مباراة أخرى، حقق الاتحاد السكندري فوزا هاما على ضيفه غزل المحلة 2-1.

وضرب الفلاحين أولا عن طريق خالد كساب في الدقيقة 32.

ولكن أحمد شرويدة تعادل سريعا للاتحاد بهدف مشابه بعدها بسبع دقائق.

ونجح سيد البلد في التقدم عن طريق كمال علي في الدقيقة 64.

وعزز الاتحاد موقعه في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

فيما استمر المحلة ثامنا برصيد 16 نقطة.

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