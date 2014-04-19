المقاولون يواصل التراجع بالسقوط أمام الجونة

خسر المقاولون العرب مباراته الثانية على التوالي يوم السبت من الجونة 1-0 في الجولة الـ18 من المجموعة الأولى الدوري الممتاز.
ولم يحقق المقاولون الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، حيث يعود أخر انتصار إلى 10 مارس الماضي على إنبي 1-0.
فتعادل مع الرجاء والاتحاد السكندري وغزل المحلة، وخسر من الأهلي 1-0.
سجل هدف الجونة شريف أشرف في الدقيقة 40.
واستمر المقاولون رابعا برصيد 23 نقطة، وتقدم الجونة للمركز السادس برصيد 22 نقطة.
وفي مباراة أخرى، تعادل مصر للمقاصة مع الرجاء 1-1.
وفشل المقاصة في استغلال تعثر المقاولون، ليستمر في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.
واستمر الرجاء في قاع المجموعة برصيد 12 نقطة.