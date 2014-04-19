جوبا تعلن انقطاع الاتصالات بقادتها في ولاية الوحدة النفطية

أعلن جيش جنوب السودان، اليوم السبت، أنه فقد الاتصالات مع قادته الذين يقاتلون المتمردين، الذين يتزعمهم نائب الرئيس السابق ريك مشار، في ولاية الوحدة النفطية المهمة، حيث سيطرت قوات مشار على عاصمة الولاية “بانتيو”.

وقال المتحدث باسم الجيش ملاك أيون-وفقا لشبكة الشروق السودانية اليوم- “نواجه مشكلة انقطاع الاتصالات”، مشيرا إلى أن الوضع هادئ في بلدة “بور” التي قتل فيها 58 شخصا على الأقل ، وأصيب أكثر من 100 آخرين، عندما هاجم مسلحون قاعدة تابعة للأمم المتحدة أول أمس الخميس.

يذكر أن المتمردين بجنوب السودان استعادوا السيطرة على بلدة “بانتيو” الثلاثاء الماضي، حيث أكدت قوة حفظ السلام الدولية “يونيميس” انتشار الجثث في الشوارع.