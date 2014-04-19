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مارتينو يرفض الكشف عن مستقبله مع برشلونة

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مارتينو يرفض الكشف عن مستقبله مع برشلونة مارتينو يرفض الكشف عن مستقبله مع برشلونة

تاتا مارتينو

أكد الأرجنتيني خيراردو “تاتا” مارتينو يوم السبت أنه لا يرى مردودًا “إيجابيًا” للعمل الذي يقوم به، وذلك بعد أن ودع دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي أمام أتليتكو مدريد، وخسارته لنهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد، وتضاؤل فرص فريقه في التتويج بالليجا، بعد التراجع للمركز الثالث.

وقال مارتينو، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أتليتك بلباو في الجولة الـ34 من الدوري المحلي، “لم تتحقق النتائج. هذا يجعلني عرضة للانتقادات. لا يمكنني بأي طريقة ابراز شيء إيجابي في عملي”.

وشدد مارتينو “ليس لدي ما أكشف عنه” بشأن مستقبله، مشيرًا إلى أن عليه أن يواجه تداعيات النتائج الأخيرة التي حققها الفريق.

وكالات

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