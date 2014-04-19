رئيس حزب لبناني يرفض تمديد ولاية الرئيس ميشال سليمان

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، رفضه تمديد ولاية الرئيس ميشال سليمان، تحت أي عذر أو ظرف.

وشدد أرسلان القريب من حزب الله في تصريحات له اليوم على ضرورة احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس يتمتع بمرجعية وطنية وشعبية.

واعتبر أن الأوضاع الراهنة والإستحقاقات المصيرية في لبنان تستلزم انتخاب رئيس قوي قادر على حماية الدولة والمؤسسات وترسيخ الأمن والإستقرار والحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك.

ولفت الى ان الرئيس القوي هو الرئيس الوطني الذي يؤمن بأن المقاومة نهج وثقافة وأنها من مرتكزات قوة ومنعة لبنان ولا يمكن لرئيس أن يكون قويا إذا تخلى عن مصدر القوة الأولى للبنان المتمثل بالمقاومة.

وطالب ارسلان بإقرار زيادة رواتب موظفي القطاع العام معتبرا أن الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي يبدأ برفع مستوى المعيشة لدى اللبنانيين بما يتناسب مع القدرة الشرائية والمتطلبات المعيشية.

أ ش أ