مويس ينتظر احترام جماهير إيفرتون في مواجهة مانشستر

أعرب ديفيد مويس المدير الفنى لنادى مانشستر يونايتد عن اعتقاده بأنه يستحق أن يعامله مشجعو نادى إيفرتون باحترام فى لقاء الفريقين الأحد فى إطار الدورى الإنجليزى.

وكان مويس قد ترك إيفرتون وتولى تدريب مانشستر يونايتد الصيف الماضى، وقابل المشجعون الذين صاحبوا إيفرتون فى لقاء الفريقين فى الدور الأول فى أولد ترافورد مدرب الفريق السابق بصيحات الاستهجان.

وعلى الرغم من أن مويس قلل من أهمية عودته إلى إيفرتون، إلا إنه أكد أنه يستحق أن يعامل باحترام من قبل جماهير النادى.

وأضاف فى تصريحات صحفية يوم السبت “كان لديهم أسبابهم فى لقاء ديسمبر الماضى، حيث كان مانشستر يسعى لضم اثنين من لاعبيهم ولكن عمومًا أنا كنت أحاول القيام بعملى مع مانشستر يونايتد”.

وقال “هذه المباراة ليست مباراة خاصة بى ولكنها مباراة بين فريقين كل منهما فى حاجة لتحقيق الفوز”.

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