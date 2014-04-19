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ليون: غياب إبراهيموفيتش سيدعمنا أمام سان جيرمان

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ليون: غياب إبراهيموفيتش سيدعمنا أمام سان جيرمان ليون: غياب إبراهيموفيتش سيدعمنا أمام سان جيرمان

ابراهيموفيتش

أعرب ماكسيم جونالون لاعب خط وسط فريق ليون عن اعتقاده بان غياب السويدى زلاتان ابراهيموفيتش فى لقاء نهائى كأس اندية الدورى يوم السبت قد يكون حاسمًا فى نتيجة اللقاء.

كان النجم السويدى قد تعرض لإصابة فى مباراة الذهاب أمام تشيلسى الإنجليزى فى ربع نهائي لدورى الأبطال وتعرض النادى الباريسى للهزيمة فى لقاء العودة صفر-2 تلتها هزيمة صفر-1 أمام ليون نفسه فى الدورى.

ويشعر جونالون بأن أداء باريس سان جيرمان سوف يتأثر بغياب ابراهيموفيتش فى لقاء السبت وأن فريقه سوف يعزز من فرصه فى الفوز باللقب فى ظل ضعف هجوم النادى الباريسى.

وقال اللاعب فى مؤتمر صحفى، “من الواضح أن غياب ابراهيموفيتش كان له تأثيره على فريقه فهو الهداف واللاعب المبدع، وفى ظل غيابه يكون هناك تأثير إيجابى على الفريق المنافس الذى يدرك إنه سيواجه خط هجوم أقل خطورة”.

أ ش أ

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