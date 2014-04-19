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مذيعة تلفزيونية تونسية تهدد بالإضراب عن الطّعام بسبب شقيق المطربة لطيفة

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مذيعة تلفزيونية تونسية تهدد بالإضراب عن الطّعام بسبب شقيق المطربة لطيفة مذيعة تلفزيونية تونسية تهدد بالإضراب عن الطّعام بسبب شقيق المطربة لطيفة

اشتكت المذيعة التّلفزيونية التّونسية ايناس بن علي من قيس العرفاوي، شقيق المطربة التّونسية لطيفة العرفاوي، والذي يعمل كمدير تنفيذي لقناة "حنّبعل" الخاصّة، بسبب قيامه بعرقلة عمل المذيعة.

وقالت بن علي والتّي تُعِدّ وتقدّم برامج حوارات في القناة، أّنّ شقيق المطربة يتدخّل في شأن حذف بعض محتويات برنامجها "هات اش عندك"، فيما هدّدت المذيعة في تصريحات صحفية، بالاعتصام والإضراب عن الطعام، للفت انتباه المسؤولين عن القناة، وذلك لوضع حد لتدخّل قيس العرفاوي في عملها.

ولقد انتقلت ايناس بن علي مؤخراً للعمل بقناة "حنبعل" بعد أنّ عملت فترة في قناة "تونسنا" واشتهرت بتقديم برامج اجتماعية عن مواضيع لا يتم التداول فيها، كخيانة الزوجات، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مشابهة، وهي تكاد المذيعة التلفزيونية الوحيدة المحجّبة لكنها تعرضت للانتقاد بسبب نوعية حجابها.

 

 

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