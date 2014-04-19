بعد وقف “حلاوة روح”… نرصد أهم الأفلام الممنوعة فى تاريخ السينما المصرية

كتب أحمد عبد السلام

“حلاوة روح” الفيلم الذى أُوقف عرضه مؤخراً بدور السينما و العرض بقرار أصدره إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، شخصياً ،والتى تدور قصته حول إعجاب طفل بجارته التى سافر زوجها وهى امرأة مثيرة يعجب بها كل رجال الفيلم ،الأمر الذى انتقده الخبراء الفنيين لما اعتبروه تجاوز للحدود وخدش لحياء الأسرة المصرية .

أثار مشهد اغتصاب طفل للفنانة هيفاء وهبى الجدل حول الفيلم وخاصة من المجلس القومى للطفولة الذى طالب بوقف عرض الفيلم بالسينمات لما تضمنة من إساءة للطفولة فى بيان له،الفيلم قام ببطولته كلاً من هيفاء وهبى وباسم سمرة و محمد لطفى وصلاح عبد اللة وأخرجة سامح عبد العزيز .

“حلاوة روح” ليس أول فيلم يتم وقف عرضة ،حيث سبقة العديد من سلسلة الأفلام التى تم منعها من العرض لعدة أسباب كان القاسم الاكبر منها تجاوز الخطوط الحمراء سياسياً فيما يتعلق بسياسات الدولة و يأتى فى الدرجة الثانية اللقطات الجنسية و التى أودت بتلك الافلام إلى إيقافها نهائياً عن العرض .

> ننشر أهم الافلام التى تم منعها عن العرض بدور السينما المصرية منذ أوائل الثلاثينيات من القرن الماضى وصولاً إلى “حلاوة روح” .

“شىء من الخوف”

بطولة كل من شادية و محمود مرسى ويحيى شاهين و من إخراج حسين كمال، تدور أحداث الفيلم حول فلك معاناة أهل قرية من ظلم البطل “عتريس” ،حيث أشار النقاد أن الفيلم كان يرمز إلى ديكتاتورية عهد الرئيس عبد الناصر و الذى كان يرمز الية بـ “عتريس” وأهل القرية بالشعب المصرى ،الا أن الرئيس الراحل شاهد الفيلم بصحبة السادات و اقتنع ان الفيلم لايقصدة بالذات فسمح بعرضة .

“حمام الملاطيلي”

والفيلم أنتج فى عام 1973 وأخرجة صلاح أبو سيف ،واشترك فى بطولتة كلاً من الفنانة شمس البارودى ويوسف شعبان ومحمد العربي، وتدور قصة الفيلم حول شاب يأتى إلى القاهرة من أجل الحصول على وظيفة ولاستكمال تعليمه ولكنه يتعثر في كليهما ويسكن في “حمام الملاطيلي” .

منعت الجهات الرقابية الفيلم لاحتوائه على مشاهد خارجة، ثم عرض في السينما في فترة التسعينيات بعد أن حذفت منه الرقابة مشاهد كثيرة، وظل ممنوعاً تلفزيونياً حتى الآن.

“الكرنك “

كان الأول من نوعه فى مهاجمة حقبة حكم الرئيس جمال عبد الناصر حيث انتقد فكرة قمع الحريات عامة والتضييق السياسى الذى كانت تقوم بة الدولة فى تلك الفترة ،ورغم أن الفيلم أنتج فى عهد الرئيس انور السادات إلا ان السلطات الرقابية منعت عرضة ،فيلم الكرنك قام ببطولتة باقة من المع نجوم السينما المصرية فى ذلك الوقت حيث ضم سعاد حسنى و نور الشريف وتحية كاريوكا كمال الشناوى وحيد سيف وأخرجه على بدرخان .

“احنا بتوع الأتوبيس”

من إنتاج 1979 وبطولة عادل امام و عبد المنعم المدبولى و يونس شلبى ووجدى العربى ومشيرة وجمال إسماعيل ،وتدور أحداثه حول شخصان جابر “عادل إمام”ومرزوق “عبدالمنعم المدبولى ” تحصل مشاجرة بينهما مع المحصل فيذهبون جميعاً إلى القسم، ويتم الافراج عن المحصل بينما يتم حجزهما عن طريق الخطأ المتعمد بتهمة معاداة نظام الحكم ، حيث يلجأ بعض الضباط لاحتجاز أي شخص لتقفيل القضايا، ويرسلان للمعتقل ويتعرضان للتعذيب، وينتهي الفيلم بقيام نكسة “1967″ وبتمرد المعتقلين في السجن .

وقد أثار هذا الفيلم ضجة فى الأوساط السياسية و الفنية آنذاك ،حيث جسد الفيلم تعامل المؤسسة الأمنية العنيف مع المتهمين وقيامهم بتعذبيهم بشكل غير آدمى ويظهر فى الفيلم الفنان سعيد عبد الغنى والذى مثل بشاعة تعامل ضباط المخابرات في تلك الحقبة.

“وراء الشمس”

أنتج عام 1978 حيث جسد الأسباب الحقيقة التى أدت بمصر إلى هزيمة 1967، حيث حاول احد كبار الجيش “رشدى اباظة ” معرفة الأسباب الحقيقة للنكسة إلا أن مدير السجن الحربى “محمود المليجى ” لم يجد مانعاً بأن يغتاله بإطلاق النار علية من مسدسه ،إلا أن نجل الضابط القيتل تشاء الأقدار أن يرى واقعة قتل أبيه فيتم اعتقاله هو آخريين و يتعرضون للتعذيب الشديد فى السجن الحربى لإجبارهم على عدم الاعتراف بقتل كبار رجال الجيش للظابط الذى حاول معرفة المتسببون فى نكسة 67 .

الفيلم تم منع عرضه فى ذلك الوقت نظراً لاحتوائه على مشاهد تعذيب تدل على مدى قمع الجهاز الأمنى للدولة للحريات فى ذلك الوقت.

اشترك فى بطولة الفيلم كل من نادية لطفى ورشدى أباظة وشكرى سرحان و محمد صبحى ومحمود المليجى واحمد ذكى ، الفيلم قام بإخراجة و انتاجه محمد راضى .

“لاشين”

يعد من أول الافلام التى تم منعها من النشر حيث يرجع انتاج الفيلم إلى 1938 ،ويجسد بطولة الفيلم لاشين وهو قائد لجيش أحد الحكام، يدير شئون الحكم رئيس الوزراء الذي يتاجر بقوت الرعية في حين أن الحاكم لا يقدم ولا يؤخر في شيء وهو ضعيف الشخصية متعدد العلاقات النسائية، يحاول “لاشين” تنبيه الحاكم إلى ألاعيب رئيس الوزراء، يتم القبض على “لاشين” بتهمة غوايته لجارية تحبه ويحبها الحاكم ويودع في السجن يثور الشعب الذي كان قد ضاق ذرعًا بأفعال رئيس الوزراء الظالم واستغل المجاعة للاستيلاء على السلطة، يتم الإفراج عن لاشين بايدى الشعب وتعم العدالة في البلاد .

تم منع الفيلم من قبل وزير الداخلية آنذاك حسن باشا رفعت؛ لأنه رأى فيه مساسًا للذات الملكية ونظام الحكم، إلا ان القائمين على الفيلم فى ذلك الوقت أصرو على عرضة واستجاب رئيس الوزراء فى نهاية الامر لطلبهم .

الفيلم تصدر بطولتة كل من حسن عزت وحسين رياض وحسن كامل و أحمد بية .

“درب الهوى”

أنتج الفيلم عام 1983، للمخرج حسام الدين مصطفى، بطولة يسرا وأحمد زكي وشويكار، وتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينيات حيث يقوم حسن عابدين الوزير ورئيس حزب “الفضيلة والشرف” وينادي بغلق بيوت الدعارة، أما ليلا فهو كثير التردد على بيوت الدعارة .

الفيلم قررت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية منعة نظراً لاحتوائة على مشاهد ساخنة و تجسيدة لواقع قد يسيىء للصورة مصر حيث يصورها وكأنها تمتلىء بالعديد من بيوت الدعارة .

“مسمار جحا”

جسّد بطولته إسماعيل ياسين وعباس فارس وكمال الشناوي، عام 1952، للمخرج إبراهيم عمارة، وتبين قصة الفيلم مساوئ الاحتلال فىي ذلك الوقت، ومنع هذا الفيلم من العرض نتيجة تعرضه للسلطة الحاكمة في العهد الملكي .

“القاهرة الجديدة”

أنتج عام 1966 ،الفيلم مقتبس من رواية للأديب نجيب محفوظ نشرت لأول مرة سنة 1945 وتم تحويلها لفيلم سينمائي سنة 1966 ، البطل الرئيسي للرواية هو محجوب عبد الدايم، وهو شخص متسلق وصولي يتزوج من إحسان (سعاد حسنى) ويتم تعيينه في وظيفة كبيرة بشرط أن يسمح لمديره في العمل بأن يشاركه فى زوجته ويستمتع بها فى البغاء، وينتهى الأمر بافتضاح أمره ونقله إلى أسوان .

“القاهرة 30 ” ،قال عنه الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست،إن الأديب المصرى الكبير نجيب محفوظ عندنا كان رئيسا للرقابة على المصنفات الفنية ، منع تحويل روايته (القاهرة الجديدة) إلى فيلم سينمائى ، وبالفعل لم يتم تنفيذ هذا العمل السينمائى إلا عام 1966 باسم القاهرة 30 .