حبس البلتاجي سنة مع الشغل لإهانة القضاء..وتأجيل قضية”الاتحادية” للغد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف، بمعاقبة المتهم محمد البلتاجى بالحبس لمدة سنة مع الشغل بتهمة إهانة القضاء واجلت نظر قضية محاكمتة و الرئيس المعزول محمد مرسي و 13 متهما آخرين من عشيرته ومساعديه فى أحداث قتل متظاهرى الاتحادية لجلسة غدا الأحد 20 ابريل الجارى لسماع 4 شهود اثبات، وهم الضابط محمد فتحى محمود وكيل مباحث فرقة مصر الجديدة والعميد محمد محمود توفيق رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة والنقيب أحمد عادل عبدالرحمن بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والضابط شادى وسام رئيس مباحث قسم مصر الجديدة مع استمرار حبس المتهمين وحظر نشر اقوال الشهود ، حيث استمعت المحكمة الآن إلى شهادة اللواء علاء الدين سليم مفتش الأمن العام فى جلسة سرية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.