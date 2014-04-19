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ضبط 1206 كيلو بطارخ و100كيلو فسيخ غير صالح للإستهلاك قبل تداولها ببورسعيد

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ضبط 1206 كيلو بطارخ و100كيلو فسيخ غير صالح للإستهلاك قبل تداولها ببورسعيد ضبط 1206 كيلو بطارخ و100كيلو فسيخ غير صالح للإستهلاك قبل تداولها ببورسعيد

 

مديرية-أمن-بورسعيد

تمكنت مباحث ببورسعيد ،من ضبط كميات كبيرة من البطارخ والفسيخ ، قبل تداوله في اسواق بورسعيد بمناسبة شم النسيم.
> فقد توصلت تحريات العميد خالد العوادلى ،رئيس قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد الى قيام المدعو جمال احمد فياض ، موظف بمديرية الشؤن الصحية ببورسعيد ، بإستغلال مخزن خاص بة ملحق بمحل لبيع عصير القصب والفواكه ، بمنطقة بنك الإسكان ، كمصنع لصناعة وتغليف “البطارخ” والأسماك المملحة “الفسيخ” بدون ترخيص وبصورة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ،مستغلا فى ذلك تكالب المواطنين على شراء تلك البضائع بمناسبة اعياد شم النسيم .

توجهت مأمورية ضمت رئيس قسم شرطة التموين ومفتشى التموين ، حيث تمكنوا من ضبط المتهم وضبط (1206 كيلو جرام ) “بطارخ” و (100 كيلوجرام) اسماك مملحة “فسيخ” ،داخل المحل ،بعضها مغلف وغير مدون علية ثمة بيانات .

بعرض المضوطات على مفتش الصحة افاد ان المضبوطات غير صالحة للإستهلاك الأدمى .

تم التحفظ على المضبوطات وغلق المحل واتخاذ الإجراءات القانونية . تحرر محضر بالواقعة و تم احالته الي نيابة الضواحي.

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