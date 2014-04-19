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تروسيه يقطع الطريق على محاولات التعاقد معه لتدريب المغرب

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تروسيه يقطع الطريق على محاولات التعاقد معه لتدريب المغرب تروسيه يقطع الطريق على محاولات التعاقد معه لتدريب المغرب

باريس /ا ش أ/ قطع الفرنسى فيليب تروسيه الذى كان ابرز المرشحين لتولى تدريب المغربى الطريق امام محاولات الاتحاد المغربى للتعاقد معه بعد ان ادلى بتصريحات يغازل بها الاتحاد اليابانى حيث سبق له تولى تدريب منتخب الساموراى خلال الفترة بين 1998 و2002.

وقال تروسيه فى تصريحات صحفية انه سيكون سعيدا لو عاد لليابان، مؤكدا ان المسؤولين هناك يفكرون فيه للاشراف على فريق الشباب استعدادا للالعاب الاولمبية في 2020 .

وتسعى الجامعة المغربية لكرة القدم /الاتحاد المغربي/ للحصول على خدمات مدرب كبير للاشراف على منتخب اسود الاطلس لضان مشاركة ناجحة في بطولة الامم الافريقية " كان 2015" التي يستضيفها المغرب.

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