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مدرب الجزيرة: هدفنا الظفر بالكأس

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مدرب الجزيرة: هدفنا الظفر بالكأس مدرب الجزيرة: هدفنا الظفر بالكأس

أكد الإيطالي والتر زينجا المدير الفني للجزيرة أن فريقه يسعى للفوز على أهلي دبي يوم السبت في نهائي كأس المحترفين الإماراتي.

وقال زينجا في مؤتمر صحفي: "سعداء بالتواجد هنا ومتحمسون جدا لخوض النهائي، ونشعر بالفخر لما حققناه حتى الآن وهدفنا حاليا هو العودة لأبوظبي بكأس البطولة".

وأضاف "النهائيات لا تعرف الحسابات المسبقة ومباراتنا الأخيرة ضد الأهلي في الدوري لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الكأس".

وتابع :"الأهلي توج ببطولة الدوري بجدارة وفي الوقت الحالي هو يجني ثمار المشروع الذي بدأه قبل عامين عندما فاز بكأس اتصالات بالرغم من أنهى بطولة الدوري في المركز الخامس وقتها".

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