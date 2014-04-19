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وزارة الصحة : مجلس الوزراء يوافق على زيادة بدل المهن الطبية

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وزارة الصحة : مجلس الوزراء يوافق على زيادة بدل المهن الطبية وزارة الصحة : مجلس الوزراء يوافق على زيادة بدل المهن الطبية

 

أعلنت وزارة الصحة ،فى بيان إعلامى صادر عنها ،أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب ناقش خلال اجتماعه ،أول أمس ،مطالب الأطباء الخاصة بتعديلات القانون رقم (14) لسنة2014 الصادر بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.
> وأضاف البيان ،أن مجلس الوزراء وافق علي إضافة زيادة بدل المهن الطبية ليصبح 500 جنيه تصرف كالآتي “120 جنيه إبتداء من 1/1/2014، و310 جنية إعتباراً من 1/1/2015 و 500 جنيه إعتباراً من 1/1/2016 .
> وأشار إلي أنه تم الانتهاء من إعداد ومراجعة وإعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2014 من مجلس الدولة ، وصدر بها قرار وزير الصحة والسكان رقم (236) لسنة 2014 وجاري إعداد كتاب دوري وزارة المالية لصرف المزايا المالية المقررة بالقانون رقم (14) لسنة 2014 اعتباراً من 1/1/2014 بأثر رجعى وذلك خلال أسبوع على الأكثر بسبب ظروف الأعياد.
> ونوه بأن ذلك يعد مرحلة على الطريق لتطبيق الكادر ، وجاري المفاوضات مع وزارة المالية لاستكمال باقي مطالب السادة الأطباء.

أ ش أ

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