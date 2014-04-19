بالصور وزير الصحة : الأطباء لايقلوا أهمية عن باقي فئات المجتمع‎

قال الدكتور عادل العدوي ،وزير الصحة والسكان ، اأن الأطباء نسج وطني ولايقلوا وطنية عن باقي فئات المجتمع ، واشار الي انه تم بذل مجهودات لتنفيذ قانون كادر الاطباء واصدرت الائحة التنفيذية وجاري تطبيقه باثر رجعي من شهر يناير.

مشيرا الي انه تم اعتماد 3.5 مليون جنيه ،لإنشاء استاد جامعة بنها ،بطريق كفر سعد ،بالإضافة الى اعتماد مبلغ 2 مليون لإنشاء مبني إداري للاستاد.

فى سياق متصل ،طالب الدكتور رئيس جامعة بنها، من الدكتور عادل عدوي وزير الصحة ، بالإنضمام لمجلس الجامعة جاء ذلك خلال حضوره اليوم مجلس الجامعة .

وطالب أيمن إبراهيم محمد الصاوي رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها بضرورة الالتفاف للجامعات الاقليمية في الفترة المقبلة لما لتلك الجامعات من دور فعال على المستوى المحلي والدولي ، وكذلك الاهتمام بالمستشفيات وسماع مطالب الاطباء المشروعه في حياة كريمة والحفاظ على كرامتهم في الداخل والخارج .

> وقال أيمن عبد الغني دبور ،نائب رئيس اتحاد جامعة بنها ، أنه يأمل حضور وزير الصحة لإعلان ختام مهرجان كراكيب حيث يعد أكبر مهرجان للأنشطة الطلابية المتكاملة بجامعة بنها 2014 ، والذي استمر لمدة 20 يوم وشهد فاعليات في أكثر من 10 كليات بالجامعة.

> وتمني العدوي من عمداء الكليات،أن يكونوا مشاركين معنا في خارطة الطريق ، لان دور العنداء في الكيان الجامعى مهم جدا.