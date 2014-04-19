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حبس 4 من الإخوان بينهم “ابن عم” عبد المنعم أبو الفتوح 4 أيام ببسيون

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حبس 4 من الإخوان بينهم “ابن عم” عبد المنعم أبو الفتوح 4 أيام ببسيون حبس 4 من الإخوان بينهم “ابن عم” عبد المنعم أبو الفتوح 4 أيام ببسيون

صورة أرشيفية

قرر المستشار أحمد المارية، وكيل نيابة مركز بسيون حبس 4 من أنصار جماعة الإخوان بينهم نجل عم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب القوية المقبوض عليهم أمس الجمعة بعد فض مظاهرة لجماعة الإخوان وبحوزتهم مبالغ مالية لتوزيعها على المتظاهرين 4 أيام على ذمة التحقيقات وهم أحمد عبد الحي بسيوني أبو جازية 24 سنة، عاطل، مقيم قرية قصر بغداد مركز كفر الزيات ، ومحمد عبد الشكور محمد نعمان مقيم بني مزار محافظة المنيا، وساهر محمد علي كشك 34سنة تاجر أدوات كهربائية مركز كفر الزيات، وسعيد عبد الغفور السيد أبو سعد عاطل نجل عم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية.

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