طبيبه: فالكاو سيلحق بالمونديال

قد يلحق الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو بالمشاركة في كأس العالم 2014 رغم عدم تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي حتى إلى الآن.

وكان فالكاو قد أجرى عملية الرباط الصليبي قبل ثلاثة أشهر، ويتبقي أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم.

لكن كارلوس نورونيا الطبيب الذى أجرى العملية لفالكاو،أكد في تصريحات للصحافة البرتغالية أن فالكاو سيشارك فى كأس العالم، رغم أنه لن يكون فى كامل لياقته البدنية، حسب قوله.

ويخضع فالكاو - 28 عاما - حاليا لتدريبات إعادة تأهيل في العاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن المنتخب الكولومبي يلعب ضمن المجموعة الثالثة، بجوار اليونان واليابان وكوت ديفوار.