3 إطلالات جذابة من Jennifer Lopez

تبهرنا النجمة Jennifer Lopez بإطلالاتها في كل مرة تظهر فيها على السجادة الحمراء أو في حلقات برنامج الهواة "American Idol"، ومؤخراً ظهرت النجمة الشهيرة في 3 إطلالات أنيقة نستعرضها في ما يلي:

· إطلالتها بفستان براق من زهير مراد

بدت Jennifer Lopez متألقة كعادتها في حفل "GLAAD Media Awards" بفستان رائع تميز بتفاصيل جميلة ورقبة عالية وأكمام طويلة من المصمم زهير مراد، مما أغناها عن بريق المجوهرات.

· إطلالتها بفستان أسود قصير من Jill Stewart

حاكت النجمة أناقة الثمانينات بفستان أسود قصير وناعم من المصممJill Stewart وتسريحة شعر جريئة، فحصلت على لوك متجدد وأنيق.

· إطلالتها بلوك جذاب من Azzedine Alaia وMilly

نسقت Jennifer Lopez لوكاً رائعاً باللون الأبيض بتوب منAzzedine Alaia مع تنورة قصيرة بنفس اللون من Milly، وأكملت اللوك بمجوهرات ذهبية رائعة وحذاء أبيض لتحصل على لوك عصري جذاب.

أي هذه الإطلالات كانت الأجمل من النجمة Jennifer Lopez؟