تعرّفي إلى جديد المصمّمة عائشة رمضان

عرضت المصمّمة اللبنانية عائشة رمضان ضمن فعاليات عروض أزياء “FASHION VICTIMS” مجموعتها لربيع وصيف 2014، التي استغرقت في تحضيرها من الوقت ما يقرب من ثلاثة أشهر.

جمعت المصمّمة خلالها ثلاث صيحات مختلفة من التصاميم، التي تحاكي أكثر من شخصية وذلك بحسب ما أكدته لموقع "سيدتي نت". وقد عرضت قصات وتصاميم وصفتها بالمتناغمة والناعمة، لعبت فيها الأقمشة والألوان والتطريزات دوراً كبيراً .

خرجت المصممة من خلال تصاميمها بلوحة فنية مليئة بألوان الفوشيا والأخضر الفوسفوري والبرتقالي والأصفر والأوف وايت، ولكي يكتمل التناغم والتفرد مزجت عائشة رمضان بين مجموعة من الخامات منها الجلد الذي أحتل نصيب الأسد في معظم التصاميم بالإضافة إلى البلاستيك والشيفون والحرير والدانتيل، ما أضفى على التصاميم قدر كبير من التميز .

يُذكر أن المصمّمة قد رزقت بمولودتها قبل خمسة أيام من العرض، إلا أن هذا الأمر لم يمنعها من الحضور وتقديم مجموعتها التى لاقت إعجاب الحضور.

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