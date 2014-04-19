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kate middleton متألقة في جولتها في نيوزيلندا

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kate middleton متألقة في جولتها في نيوزيلندا kate middleton متألقة في جولتها في نيوزيلندا

تسحرنا دوقة كامبريدج في كل إطلالة تظهر بها، حيث تجمع إطلالاتها بين البساطة والرقي في كل مرة، وقد لفتتا بإطلالاتها الأنيقة في جولتها الملكية في نيوزيلندا مؤخراً.

اختارت كيت ميديلتون في إحدى إطلالاتها معطفاً أحمراً مشابهاً لأحد المعاطف التي ظهرت بها الأميرة الراحلة ديانا في السابق، كما كررت ارتداء نفس اللون في إطلالة أخرى تزينها قصة البيبلوم الناعمة.

بدا اللون الأخضر مناسباً لإطلالة الدوقة الأنيقة عندما ارتدته بمعطف طويل بسحاب أمامي من Erdem، وجددت إطلالتها باللون السماوي بمعطف أنيق من Alexander McQueen، وأتبعته بفستان أنيق بنفس اللون من Emilia Wickstead مع قبعة جميلة وناعمة، ولكن أجمل إطلالاتها على الإطلاق كانت بفستان رائع باللون الأسود بتفاصيل براقة على الكتف حمل توقيع المصممة البريطانية الشهيرة Jenny Packham.

شاهدي معنا أجمل إطلالات كيت ميديلتون في جولتها الملكية في نيوزيلندا، وأخبرينا برأيك.

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