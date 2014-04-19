خلطة يدوية لصنع كريم مرطب بالعسل

إذا كنت مهتمة بأمور الجمال فبالتأكيد ستقومين بقراءة المكونات الخاصة بكريمات الترطيب الشهيرة، وقد تجدين بأن مكوناتها معقدة وتحتوي على الكثير من الرموز، لكنك ستجدين أن المكون الرئيسي في معظم هذه الكريمات هو العسل، والذي يعتبر من أهم مرطبات البشرة وأكثرها فعالية وفائدة، فلم لا تقومين باستبدال هذه الكريمات بكريم منزلي من صنع يديك يعتمد في مكوناته على العسل أيضاً؟

إليك هذه الطريقة البسيطة:

المكونات:

1. كوب من شمع العسل.

2. ربع كوب من زيت الزيتون.

3. ربع كوب من زيت اللوز.

4. ربع كوب من زيت بذور العنب.

5. ربع كوب من زيت جوز الهند.

6. نصف كوب من الماء.

7. 8 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك كزيت اللافندر.

الخطوات:

1. قومي بمزج وتسخين الزيوت على نار هادئة.

2. بمجرد تدفئة الزيوت قومي بوضع شمع العسل وحركيهم برفق حتى يذوب تماماً.

3. ضعي قطرات العطر، واخلطي المزيج جيداً، مع إضافة القليل من الماء حتى يتشكل الكريم، ويصبح جاهزاً للاستخدام.

4. ضعيه في عبوات محكمة الإغلاق، وقومي بحفظه في الثلاجة.

5. لن يقوم هذا الكريم بترطيب بشرتك فحسب، بل إن مكوناته الفريدة ستعمل على تغذية بشرتك والاعتناء بها بطريقة مثالية.

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