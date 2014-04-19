مويس ينتظر احترام جماهير إيفرتون في مواجهة مانشستر

مانشستر /أ ش أ/ أعرب ديفيد مويس المدير الفنى لنادى مانشستر يونايتد عن اعتقاده بأنه يستحق ان يعامله مشجعو نادى ايفرتون باحترام فى لقاء الفريقين الاحد فى اطار الدورى الانجليزى.

وكان مويس قد ترك ايفرتون وتولى تدريب مانشستر يونايتد الصيف الماضى وقابل المشجعون الذين صاحبوا ايفرتون فى لقاء الفريقين فى الدور الاول فى اولد ترافورد مدرب الفريق السابق بصيحات الاستهجان.

وعلى الرغم من ان مويس قلل من اهمية عودته الى ايفرتون، الا انه اكد أنه يستحق ان يعامل باحترام من قبل جماهير النادى.

واضاف فى تصريحات صحفية يوم السبت "كان لديهم اسبابهم فى لقاء ديسمبر الماضى حيث كان مانشستر يسعى لضم اثنين من لاعبيهم ولكن عموما انا كنت احاول القيام بعملى مع مانشستر يونايتد".

وقال "هذه المباراة ليست مباراة خاصة بى ولكنها مباراة بين فريقين كل منهما فى حاجة لتحقيق الفوز".