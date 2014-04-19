' بيلد ' تكشف خطط بايرن ميونيخ في موسم الانتقالات الصيفية

برلين، (إفي): استبعد نادي بايرن ميونيخ الألماني مدافع أتليتك بلباو، الفرنسي ايميريك لابورت، من خططه للصفقات التي يسعى لإبرامها الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة (بيلد) يوم السبت أن قيمة الصفقة تعد أحد أسباب استبعاد ضم لابورت، حيث سيتعين على النادي البافاري دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه الإسباني والتي تبلغ 36 مليون يورو.

أما السبب الثاني، فهو أن النادي لا يرغب في وضع عراقيل إضافية لعودة المدافع الألماني هولجر بادشتوبر للتشكيل الأساسي، بعدما غاب عن الموسم الحالي لتعافيه من قطع في الرباط الصليبي، حيث اقترب من العودة للتدريبات مع زملائه.

ويعد لابورت، الذي سيكمل الشهر المقبل عامه الـ20 ركيزة أساسية في فريق المدرب إرنستو فالفيردي الذي يحتل المركز الرابع بالدوري الإسباني حاليا.

وبحسب (بيلد)، يبحث بايرن المتوج بلقب البوندزليجا للموسم الثاني على التوالي، عن ظهير أيسر يكون بديلا للنمساوي ديفيد ألابا.

على جانب آخر أفادت الصحيفة أن النادي البافاري يخطط لبيع مدافعه البلجيكي دانيل فان بويتن ومن المحتمل أيضا أن يرحل الظهير الأيسر دييجو كونتينتو، الذي اعرب عن عدم رضائه لجلوسه على مقاعد البدلاء.

أما مستقبل المهاجم البيرواني كلاوديو بيتزارو فيعتمد على استمرار الكرواتي ماريو ماندزوكيتش من عدمه مع البطل الألماني.

فإذا ما استمر ماندزوكيتش في النادي، رغم وصول البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فإن بيتزارو سيتعين عليه الرحيل. أما إذا ما رحل الكرواتي، فقد يجدد بايرن عقد المهاجم البيرواني لعام إضافي، ليجلس بديلا للوافد الجديد من بروسيا دورتموند.