مارتينو يرفض الكشف عن مستقبله مع برشلونة.. ويصرح: لا أرى نتائج إيجابية لعملي

برشلونة، (إفي): أكد الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو يوم السبت أنه لا يرى مردودا "إيجابيا" للعمل الذي يقوم به، وذلك بعد أن ودع دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي أمام أتليتكو مدريد، وخسارته لنهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد، وتضاؤل فرص فريقه في التتويج بالليجا، بعد التراجع للمركز الثالث.

وقال مارتينو، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أتليتك بلباو في الجولة الـ34 من الدوري المحلي، "لم تتحقق النتائج. هذا يجعلني عرضة للانتقادات. لا يمكنني بأي طريقة ابراز شيء ايجابي في عملي".

وشدد مارتينو "ليس لدي ما أكشف عنه" بشأن مستقبله، مشيرا إلى أن عليه أن يواجه تداعيات النتائج الأخيرة التي حققها الفريق.