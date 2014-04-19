رونالدو يواصل الاستعداد لمواجهة بايرن ميونيخ

ريال مدريد، (إفي): شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، يوم السبت في جزء من تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار نادي ريال مدريد، في بيان صادر عنه، إلى أن "صاروخ ماديرا" شارك في الجزء الأول من تدريبات الفريق الصباحية، قبل أن ينسحب ليقوم بتدريبات منفردة على العشب.

فيما تدرب مارسيلو وجاريث بيل بشكل طبيعي مع الفريق استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ الأربعاء، بينما أجرى سيرجيو راموس تدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

وبدأ مران اللاعبين على أرضية الملعب بتدريبات احماء مكثفة، قبل أن يخوضوا تدريبات على الاستحواذ على الكرة في مساحات ضيقة، في محاكاة للأسلوب الذي يلعب به البايرن.

فيما تدرب حراس مرمى الفريق المدريدي مع مدرب الحراس، الإيطالي فيليام فيتشي.