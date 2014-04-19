وكيل أعمال سانشيز ينفي وقوع مشاجرة بين اللاعب ومارتينو

برشلونة، (إفي): نفى فرناندو فليسيفيتش، وكيل أعمال ألكسيس سانشيز لاعب برشلونة الإسباني ما تردد بشأن وقوع مشاجرة بين المهاجم التشيلي والمدير الفني للبرسا، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو.

وقال فليسيفيتش، في ثلاث تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "تحدثت لتوي مع أليكسيس وطلب مني أن أكذب بشكل قاطع ما تردد بشأن مشاجرته مع مدرب برشلونة".

وأوضح "خلال مسيرته التي بدأها قبل أكثر من عشر سنوات، لم يكن طرفا في مشكلة مع أي من مدربيه، ألكيسيس لم يدخل في مشاجرة مع مدربه، ولم يهنه كذلك. دائما ما كان موقفه مثاليا".

ولكن ما لم ينفه هو رحيل اللاعب وعدم تسلمه الميدالية الفضية مع زملائه بعد خسارة كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد الأربعاء.

كانت صحيفة (سبورت) الكتالونية قد كشفت عن نشوب مشاجرة بين سانشيز ومارتينو في غرف ملابس ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا قبيل انطلاق مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا امام الغريم ريال مدريد، بعد أن قرر الأخير ابقائه على مقاعد البدلاء.

ودللت الصحيفة على تلك الواقعة برفض سانشيز تسلم الميدالية الفضية عقب خسارة المباراة، ولم ينجح القائد كارليس بويول في تهدئة ثورته.

وبحسب (سبورت) فإن نجم أودينيزي الإيطالي السابق قام بسب مدربه ونعته بـ"الجبان"