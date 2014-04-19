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الاتحاد الأوروبى يعارض تجارة الغاز مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

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الاتحاد الأوروبى يعارض تجارة الغاز مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبى يعارض تجارة الغاز مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

أعلن مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي معارضته لتقليص تجارة الغاز مع روسيا خلال السنوات القليلة المقبلة، إلا أنه قال إن التكتل عليه العمل على تنويع إمداداته منه.

وتعد روسيا موردا رئيسيا للغاز للاتحاد الأوروبي، وأثار تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا مخاوف من احتمال قطع إمداداته.

وفي مقابلة مع صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية اعترف مفوض الطاقة بالاتحاد، غونتر أوتنغر، بأن قطع إمدادات الغاز الروسي لأوكرانيا، التي ينقل عبرها الغاز لأوروبا، خطر قائم، وذلك بسبب عدم سداد الأخيرة لبعض الفواتير.

إلا أن الصحيفة نقلت عنه السبت القول: “نحن متفقون على أن قطاع الغاز يجب ألا يمثل أولوية في أي عقوبات اقتصادية محتملة – سواء على الجانب الروسي أو الأوروبي”.

وأضاف أنه “ضد أي تقليص أو حتى قطع لعلاقات تجارة الغاز مع روسيا خلال السنوات المقبلة، إلا أننا يجب أن نتبع استراتيجية تنويع”.

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