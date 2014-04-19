تويتر يهنئ عبد العظيم علي اختياره أمينا للشباب بحملة السيسي..ويرد:”شكرا لثقتكم”

سادت حالة من السعادة، بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، عقب إعلان حملة السيسي عن اختيار حازم عبد العظيم ، أمينا للجنة الشباب بالحملة.

و قال محمد غُلام لعبد العظيم : “يا دكتور الف مبروك تستاهل اكتر من كده وعقبال ما نشوفك وزير في حكومة شبابية بدل العواجيز المخرفين دول” ، و أضاف محمد سميح : “بعد اختيار حازم عبد العظيم أمينا للجنة الشباب كده السيسى بيعدل بوصلة الحملة فى الاتجاه الصحيح بالتوفيق انشاء الله” ، كما توجه عشرات النشطاء بالتهنئة له.

و توجه عبد العظيم بالشكر ، لمهنئيه “شكرا جزيلا لثقتكم، ورائنا الكثير لنقوم به” .