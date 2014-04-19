أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تويتر يهنئ عبد العظيم علي اختياره أمينا للشباب بحملة السيسي..ويرد:”شكرا لثقتكم”

Google+ Print
تويتر يهنئ عبد العظيم علي اختياره أمينا للشباب بحملة السيسي..ويرد:”شكرا لثقتكم” تويتر يهنئ عبد العظيم علي اختياره أمينا للشباب بحملة السيسي..ويرد:”شكرا لثقتكم”

حازم عبدالعظيم

 

سادت حالة من السعادة، بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، عقب إعلان حملة عن اختيار حازم عبد العظيم ، أمينا للجنة الشباب بالحملة.

و قال محمد غُلام لعبد العظيم : “يا دكتور الف مبروك تستاهل اكتر من كده وعقبال ما نشوفك وزير في حكومة شبابية بدل العواجيز المخرفين دول” ، و أضاف محمد سميح : “بعد اختيار حازم عبد العظيم أمينا للجنة الشباب كده السيسى بيعدل بوصلة الحملة فى الاتجاه الصحيح بالتوفيق انشاء الله” ، كما توجه عشرات النشطاء بالتهنئة له.

و توجه عبد العظيم بالشكر ، لمهنئيه “شكرا جزيلا لثقتكم، ورائنا الكثير لنقوم به” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين