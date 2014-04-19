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رئيس جامعة المنيا يتقدم بطلب نقل لجامعة عين شمس

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رئيس جامعة المنيا يتقدم بطلب نقل لجامعة عين شمس رئيس جامعة المنيا يتقدم بطلب نقل لجامعة عين شمس

الدكتور محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا

وافق مجلس كلية الزراعة بجامعة المنيا على طلب الدكتور محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا الحالى والذى يعمل أستاذاً بالكلية بالنقل للعمل بكلية الزراعة بجامعة عين شمس .

وقال رئيس الجامعة ” تقدمت بطلب النقل لأسباب وظروف خاصه , منها أن أسرتي تقيم بالقاهرة , وأنا أفضل أن أقيم معها “، مضيفاً ” منذ انتخابي كرئيس لجامعة المنيا ومواقفي ثابته ولم تتغير وواجهت الكثير من الضغوط والتحديات ” .

يذكر أن طلب النقل الذي تقدم به رئيس الجامعة لايعني تخليه عن منصبه كرئيس جامعه وأنه فقط يرغب في العمل كأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس بعد بلوغه سن المعاش نهاية هذا العام , وأنه لا يرغب في التجديد له.

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