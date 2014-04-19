العثور على 12 سبيكة ذهبية بأمعاء رجل أعمال هندى



> قال جراح هندي إنه استخرج اثنتي عشرة سبيكة ذهبية من معدة رجل أعمال في مستشفى بالعاصمة الهندية دلهي.

وكان الرجل الذي يبلغ من العمر 63 عاما قد أدخل إلى المستشفى وهو يعاني من زيادة القيء وصعوبة في قضاء حاجته.

> وأبلغ الرجل طبيبه المعالج بأنه ابتلع غطاء زجاجة في ذروة غضبه بعد مشاجرة مع زوجته.

إلا أنه بدلا من غطاء الزجاجة، عثر الجراحون في معدته، على 12 سبيكة ذهبية يبلغ إجمالي وزنها 400 غرام.

وقال الأطباء، الذين فتحوا بطن رجل الأعمال في التاسع من إبريل، لبي بي سي إن الشرطة ومصلحة الضرائب تدخلت للتحقيق مع رجل الأعمال وصادرت الذهب.

وتشهد الهند، التي تعتبر أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم، مستوى قياسيا في ارتفاع حالات تهريب المعدن النفيس، وذلك نتيجة لزيادة في الجمارك المفروضة على المعادن تستهدف الحد من عجز في حساب الحكومة الجاري.

> من جانبه، أكد الطبيب سي إس راماتشاندران، كبير الجراحين في مستشفى سير غانغا رام بدلهي، أنه لم يشهد حالة كهذه من قبل.

وقال “هذه أول مرة أستخرج فيها ذهبًا من بطن مريض، وأتذكر أنني استخرجت في السابق حصوة من مرارة أحد المرضى كانت تزن كيلوغراما كاملا، إلا أن العثور على ذهب داخل معدة أحدهم كان أمرا لا يصدق.”

وتابع: “لقد كانت جراحة طويلة ومرهقة استغرقت ثلاث ساعات، كما أن المريض كان رجلا مسنا، ولذلك فقد كنا حذرين للغاية. ووجدنا اثنتي عشرة سبيكة ذهبية متجمعة في معدته.”

وكانت الحكومة الهندية قد ضاعفت في العام الماضي الجمارك على استيراد الذهب إلى ثلاثة أضعاف، سعيا منها للتقليل من الطلب عليه، وهو ما نتج عنه انخفاض في معدلات استيراد الذهب إلى 19 ألفا و300 كيلوغرام في نوفمبر الثاني عام 2013 بعد أن كانت قد بلغت 162 ألف كيلو غرام في مايو من نفس العام.