أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سيد معوض على أعتاب الرحيل من الأهلى

Google+ Print
سيد معوض على أعتاب الرحيل من الأهلى سيد معوض على أعتاب الرحيل من الأهلى

معوض

علمت وكالة ”ona” أن سيد معوض لاعب الأهلى على أعتاب الرحيل من الأهلى بعد أن واصل الدولي سيد مسلسل صدامه مع الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف الذي استبعده أمس من القائمة التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة غدا أمام الدفاع المغربي في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتغيب “معوض” عن مران المستبعدين من قائمة المباراة دون إذن مسبق ومن المقرر أن  يوقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء عقوبة على اللاعب إما بالإيقاف أو الغرامة المالية خاصة مع تكرار هذا الموقف خلال الآونة الأخيرة سواء باستبعاده من القائمة أو جلوسه احتياطيا على دكة البدلاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا