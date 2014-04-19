سيد معوض على أعتاب الرحيل من الأهلى

علمت وكالة ”ona” أن سيد معوض لاعب الأهلى على أعتاب الرحيل من الأهلى بعد أن واصل الدولي سيد مسلسل صدامه مع الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف الذي استبعده أمس من القائمة التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة غدا أمام الدفاع المغربي في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتغيب “معوض” عن مران المستبعدين من قائمة المباراة دون إذن مسبق ومن المقرر أن يوقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء عقوبة على اللاعب إما بالإيقاف أو الغرامة المالية خاصة مع تكرار هذا الموقف خلال الآونة الأخيرة سواء باستبعاده من القائمة أو جلوسه احتياطيا على دكة البدلاء.