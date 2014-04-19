معوض ' المستبعد ' يكرر تغيبه عن مران الأهلي

تغيب سيد معوض ظهير الأهلي عن مران فريقه يوم السبت، ليزيد من سخونة الأزمة القائمة بينه وبين محمد يوسف المدير الفني للفريق الأحمر.

واستبعد مدرب الأهلي معوض من قائمة الفريق لمواجهة الدفاع الحسني الجديدي المغربي يوم الأحد في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية.

استبعاد معوض من القائمة، يأتي بعد أيام من أزمة تغيبه عن مران الفريق دون إذن، وتأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بأن اللاعب سيتعرض للعقوبة.

وانفرد FilGoal.com بنشر تفاصيل الأزمة بين معوض ومدربه.

ولم يحضر معوض مران اللاعبين المستبعدين يوم السبت، ليستمر الخلاف بينه وبين مدربه.