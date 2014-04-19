دعم المنيا بمحطات كهرباء جديدة لمواجهة الأحمال في الصيف

أجري المهندس أحمد الحنفى ،رئيس شركة نقل الكهرباء،زيارة لمحطات نقل الكهرباء بشمال وجنوب المنيا ، وذلك للوقوف على متطلبات المحطات من تدعيمات لمواكبة الأحمال المتزايدة والمشروعات المقرر إنشاؤها بالمنيا والتى تعتمد بشكل رئيسى على التيار الكهربى.

حيث قام الحنفى ، بزيارة لمحطات 500 كيلو فولت بغرب شوشة بسمالوط ووافق على رفع قدرة عدد 2 محول جهد 75 ميجا إلى 125 ميجا فولت أمبير ، كما تفقد محطات دير سمالوط ومطاى والصناعية والمنيا شرق جهد 66 كيلو فولت ، وشهد خلال زيارته تغذية مجمع السجون بالمنيا الجديد بعدد 3 مغذيات من داخل محطة المنيا شرق .

> كما تفقد الحنفى ، وبرفقته المهند صابر محمد أحمد ، مدير عام شمال المنيا ، والمهندس السيد أنور مدير عام شبكات جنوب المنيا ، والمهندس عماد فايق مجلى رئيس قطاع الشبكات ، والمهندس عبد اللطيف رئيس قطاع الخطوط ، والمهندس رمضان محمد حسن ، رئيس قطاع المشروعات ، وعلاء الفيومى رئيس العلاقات العامة ، تدعيم محطة محولات بنى خالد بعدد 2 محول جهدد 33 /11 كيلو فولت وذلك لتغذية مصانع الأسمنت والطوب الطفلى بالتيار الكهربى ، وكذلك الموافقة على رفع قدرات عدد 2 محول بمحطة محولات غرب مغاغة من جهد 75 ميجا إلى 125 ميجا وذلك لمواكبة الأحمال المتزايدة وتلبية لإحتياجات المشروعات بالمنطقة وأثناء زيارة الحنفى لمحطة محولات غرب ملوى 220 كيلو فولت ، وأبوقرقاص 66 كيلو فولت ، وملوى 132 كيلو فولت وغرب المنيا 66 كيلو فولت ، وافق على رفع عدد 1 محول جهد 75 ميجا إلى 125 بمحطة غرب ملوى ، وكذلك الموافقة على رفع محول جهد 25 ميجا إلى 40 ميجا بمحطة دير سمالوط 66 كيلو فولت .

> كما أجتمع الحنفى،رئيس شركة النقل بالمهندس علاء عبد العزيز ، رئيس مجلس توزيع كهرباء مصر الوسطى ، للتنسيق بين الشركتين فى العمل على إستقرار الجهد بالشبكة الموحدة وتلبية إحتياجات المحافظة من التيار الكهربى للمشروعات المقترحة والمقامة بشكل فعلى ، وكذلك دراسة الأحمال المتزايدة ومدى ملائمته مع جهد الشبكة الموحدة .