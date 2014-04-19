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دعم المنيا بمحطات كهرباء جديدة لمواجهة الأحمال في الصيف

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دعم المنيا بمحطات كهرباء جديدة لمواجهة الأحمال في الصيف دعم المنيا بمحطات كهرباء جديدة لمواجهة الأحمال في الصيف

أجري المهندس أحمد الحنفى ،رئيس شركة نقل الكهرباء،زيارة لمحطات نقل الكهرباء بشمال وجنوب المنيا ، وذلك للوقوف على متطلبات المحطات من تدعيمات لمواكبة الأحمال المتزايدة والمشروعات المقرر إنشاؤها بالمنيا والتى تعتمد بشكل رئيسى على التيار الكهربى.

حيث قام الحنفى ، بزيارة لمحطات 500 كيلو فولت بغرب شوشة بسمالوط ووافق على رفع قدرة عدد 2 محول جهد 75 ميجا إلى 125 ميجا فولت أمبير ، كما تفقد محطات دير سمالوط ومطاى والصناعية والمنيا شرق جهد 66 كيلو فولت ، وشهد خلال زيارته تغذية مجمع السجون بالمنيا الجديد بعدد 3 مغذيات من داخل محطة المنيا شرق .
> كما تفقد الحنفى ، وبرفقته المهند صابر محمد أحمد ، مدير عام شمال المنيا ، والمهندس السيد أنور مدير عام شبكات جنوب المنيا ، والمهندس عماد فايق مجلى رئيس قطاع الشبكات ، والمهندس عبد اللطيف رئيس قطاع الخطوط ، والمهندس رمضان محمد حسن ، رئيس قطاع المشروعات ، وعلاء الفيومى رئيس العلاقات العامة ، تدعيم محطة محولات بنى خالد بعدد 2 محول جهدد 33 /11 كيلو فولت وذلك لتغذية مصانع الأسمنت والطوب الطفلى بالتيار الكهربى ، وكذلك الموافقة على رفع قدرات عدد 2 محول بمحطة محولات غرب مغاغة من جهد 75 ميجا إلى 125 ميجا وذلك لمواكبة الأحمال المتزايدة وتلبية لإحتياجات المشروعات بالمنطقة وأثناء زيارة الحنفى لمحطة محولات غرب ملوى 220 كيلو فولت ، وأبوقرقاص 66 كيلو فولت ، وملوى 132 كيلو فولت وغرب المنيا 66 كيلو فولت ، وافق على رفع عدد 1 محول جهد 75 ميجا إلى 125 بمحطة غرب ملوى ، وكذلك الموافقة على رفع محول جهد 25 ميجا إلى 40 ميجا بمحطة دير سمالوط 66 كيلو فولت .
> كما أجتمع الحنفى،رئيس شركة النقل بالمهندس علاء عبد العزيز ، رئيس مجلس توزيع كهرباء الوسطى ، للتنسيق بين الشركتين فى العمل على إستقرار الجهد بالشبكة الموحدة وتلبية إحتياجات المحافظة من التيار الكهربى للمشروعات المقترحة والمقامة بشكل فعلى ، وكذلك دراسة الأحمال المتزايدة ومدى ملائمته مع جهد الشبكة الموحدة .

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