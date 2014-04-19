السيطرة على حريق نشب بثلاثة منازل بقرية شطورة بسوهاج‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج ، من السيطرة على حريق نشب بمنزل ، وامتد الى منزلين آخرين ، مجاورين له بقرية شطورة بمركزطهطا دون حدوث اى إصابات بشرية .

تلقى اللواء ابراهيم صابر ، مدير امن سوهاج ،إخطاراً من مركز شرطة طهطا بنشوب حريق بناحية شطورة ، وانتقلت على الفور قوات إدارة الحماية المدنية بطهطا ، وتمكنت من السيطرة على الحريق واخماده بمساعدة الاهالى ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو محمد احمد سليمان ، “موظف 35 عاما “،حيث امتد لمنزل كلاا من خالد احمد احمد عبد الحليم ، والدكتور احمد رافت عبد المنعم ، كما انحصرت التلفيات فى كمية من الغلال ،والبوص ،والعشش الموجودة اعلى اسطح المنازل المحترقة .

> وبسؤال المذكورين ،رجحوا أن يكون سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي ، وامتد بسبب الطقس السىء الذى ساد ارجاء محافظة ومدن وقرى سوهاج اليوم ، حيث نفوا الشبهة الجنائية ، وتحررعن ذلك محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .