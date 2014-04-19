أسماء دفعة جديدة من موظفي وموظفات التربية تمت ترقيتهم

|
م
|
الاسم
|
1
|
عفراء خميس عبدالله النون
|
2
|
منى علي خميس مصبح
|
3
|
آمنة سعيد محمد علي الحفيتي
|
4
|
خلود سالم راشد ابراهيم اللاغش
|
5
|
ابتسام احمد ربيع سعيد الحمودي
|
6
|
شيخة علي عبيد الغفران
|
7
|
صفية محمد حسن راشد
|
8
|
مريم سليمان راشد الذخيري
|
9
|
مريم حسين عبدالرحيم الشحي
|
10
|
منى خميس عبيد خمسان
|
11
|
فاطمة احمد سعيد راشد
|
12
|
منى سليمان سعيد سليمان
|
13
|
شيخة راشد علي محمد
|
14
|
هدى عبدالله سعيد الشرقي
|
15
|
موزة محمد راشد الحساني
|
16
|
فاطمة راشد محمد سليمان
|
17
|
آمنة سهيل سعيد محمد
|
18
|
عائشة علي محمد خماس
|
19
|
غاية عبيد سعيد الزعابي
|
20
|
فاطمة عبدالله أحمد المدحاني
|
21
|
موزة محمد راشد ناصر
|
22
|
مريم احمد محمد غاصب
|
23
|
موزة راشد خميس احمد
|
24
|
منى آحمد عبدالله الشحي
|
25
|
بشرى سعيد راشد عمر النقبي
|
26
|
عائشة علي حميد ناصر
|
27
|
فاطمة محمد عبدالله المشتغل
|
28
|
سامية سيف محمد هلال
|
29
|
سليمة عبدالله محمد سعيد
|
30
|
مريم ابراهيم محمد رمضان
|
31
|
خديجة سليمان محمد الذخيري
|
32
|
اصيلة سرور الشرقي
|
33
|
عائشة احمد راشد الشحي
|
34
|
وفاء احمد سعيد محمد السلامي
|
35
|
رقية سليمان راشد خميس الخديم
|
36
|
مريم احمد محمد
|
37
|
عائشة علي احمد راشد
|
38
|
عائشة راشد علي عبيد
|
39
|
عائشة راشد احمد راشد
|
40
|
خديجة علي محمد خميس
|
41
|
خدية عبيد خميس محمد
|
42
|
منى راشد عبدالله مصبح
|
43
|
حصة عبدالله احمد راشد
|
44
|
شيخة خميس محمد اليماحي
|
45
|
مريم نبهان ساعد نبهان
|
46
|
هدى سعيد خميس ربيع
|
47
|
ابتسام محمد علي اليليلي
|
48
|
موزة مفتاح علي عبدالله
|
49
|
موزة راشد عبدالله راشد
|
50
|
ياسر خميس راشد الخديم
|
51
|
مريم مراد عبدالله جمعه
|
52
|
فاطمة محمد علي المدحاني
|
53
|
علياء راشد سعيد الكوس
|
54
|
بدرية عبيد سالم الشحي
|
55
|
بدرية عبدالله محمد عبيد
|
56
|
ايمان احمد محمد المشتغل
|
57
|
امينة سعيد بلال الدوسري
|
58
|
مريم ابراهيم حمدان الهنائي
|
59
|
فاطمة علي شبيب الظاهري
|
60
|
مريم حارب سالم حسن
|
61
|
هند محمد عبدالله مبارك
|
62
|
فاطمة جمعة مفتاح الكعبي
|
63
|
موزة محمد صباح علي
|
64
|
مريم سالم محمد الميلاي
|
65
|
أحلام حسين عبدالله علي
|
66
|
حصة عبدالله محمد مبارك
|
67
|
آمنة سالم سعيد الحمودي
|
68
|
خلود محمد شيكل الزعابي
|
69
|
منى راشد أحمد البيعي
|
70
|
مريم سعيد محمد علي الحفيتي
|
71
|
شيخة علي عبدالله اليماحي
|
72
|
بثينة علي عبيد بن دية
|
73
|
موزة سعيد بخيت
|
74
|
فراشة راشد عبدالله محمد
|
75
|
فاطمة سعيد سلطان الكسح
|
76
|
فاطمة عبدالله سعيد
|
77
|
مريم راشد سعيد الصريدي
|
78
|
خديجة سعيد محمد خصيف
|
79
|
مريم احمد علي الحفيتي
|
80
|
جميلة علي خميس
|
81
|
خالد احمد خميس الزيودي
|
82
|
أمجاد راشد جمعة
|
83
|
مريم علي سعيد سعدان
|
84
|
عائشة راشد علي راشد لصريدي
|
85
|
مريم احمد محمد الحفيتي
|
86
|
نادية محمد علي
|
87
|
بدرية راشد خلف الوالي
|
88
|
مريم سرور محمد الشرقي
|
89
|
سامية احمد سليمان الحساني
|
90
|
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