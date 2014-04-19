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أسماء دفعة جديدة من موظفي وموظفات التربية تمت ترقيتهم

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أسماء دفعة جديدة من موظفي وموظفات التربية تمت ترقيتهم أسماء دفعة جديدة من موظفي وموظفات التربية تمت ترقيتهم

م

الاسم

1

عفراء خميس عبدالله النون

2

منى علي خميس مصبح

3

آمنة سعيد محمد علي الحفيتي

4

خلود سالم راشد ابراهيم اللاغش

5

ابتسام احمد ربيع سعيد الحمودي

6

شيخة علي عبيد الغفران

7

صفية محمد حسن راشد

8

مريم سليمان راشد الذخيري

9

مريم حسين عبدالرحيم الشحي

10

منى خميس عبيد خمسان

11

فاطمة احمد سعيد راشد

12

منى سليمان سعيد سليمان

13

شيخة راشد علي محمد

14

هدى عبدالله سعيد الشرقي

15

موزة محمد راشد الحساني

16

فاطمة راشد محمد سليمان

17

آمنة سهيل سعيد محمد

18

عائشة علي محمد خماس

19

غاية عبيد سعيد الزعابي

20

فاطمة عبدالله أحمد المدحاني

21

موزة محمد راشد ناصر

22

مريم احمد محمد غاصب

23

موزة راشد خميس احمد

24

منى آحمد عبدالله الشحي

25

بشرى سعيد راشد عمر النقبي

26

عائشة علي حميد ناصر

27

فاطمة محمد عبدالله المشتغل

28

سامية سيف محمد هلال

29

سليمة عبدالله محمد سعيد

30

مريم ابراهيم محمد رمضان

31

خديجة سليمان محمد الذخيري

32

اصيلة سرور الشرقي

33

عائشة احمد راشد الشحي

34

وفاء احمد سعيد محمد السلامي

35

رقية سليمان راشد خميس الخديم

36

مريم احمد محمد

37

عائشة علي احمد راشد

38

عائشة راشد علي عبيد

39

عائشة راشد احمد راشد

40

خديجة علي محمد خميس

41

خدية عبيد خميس محمد

42

منى راشد عبدالله مصبح

43

حصة عبدالله احمد راشد

44

شيخة خميس محمد اليماحي

45

مريم  نبهان ساعد نبهان

46

هدى سعيد خميس ربيع

47

ابتسام محمد علي اليليلي

48

موزة مفتاح علي عبدالله

49

موزة راشد عبدالله راشد

50

ياسر خميس راشد الخديم

51

مريم مراد عبدالله جمعه

52

فاطمة محمد علي المدحاني

53

علياء راشد سعيد الكوس

54

بدرية عبيد سالم الشحي

55

بدرية عبدالله محمد عبيد

56

ايمان احمد محمد المشتغل

57

امينة سعيد بلال الدوسري

58

مريم ابراهيم حمدان الهنائي

59

فاطمة علي شبيب الظاهري

60

مريم حارب سالم حسن

61

هند محمد عبدالله مبارك

62

فاطمة جمعة مفتاح الكعبي

63

موزة محمد صباح علي

64

مريم سالم محمد الميلاي

65

أحلام حسين عبدالله علي

66

حصة عبدالله محمد مبارك

67

آمنة سالم سعيد الحمودي

68

خلود محمد شيكل الزعابي

69

منى راشد أحمد البيعي

70

مريم سعيد محمد علي الحفيتي

71

شيخة علي عبدالله اليماحي

72

بثينة علي عبيد بن دية

73

موزة سعيد بخيت

74

فراشة راشد عبدالله محمد

75

فاطمة سعيد سلطان الكسح

76

فاطمة عبدالله سعيد

77

مريم راشد سعيد الصريدي

78

خديجة سعيد محمد خصيف

79

مريم احمد علي الحفيتي

80

جميلة علي خميس

81

خالد احمد خميس الزيودي

82

أمجاد راشد جمعة

83

مريم علي سعيد سعدان

84

عائشة راشد علي راشد لصريدي

85

مريم احمد محمد الحفيتي

86

نادية محمد علي

87

بدرية راشد خلف الوالي

88

مريم سرور محمد الشرقي

89

سامية احمد سليمان الحساني

90

امل

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