سر القبلة بين نادين الراسي وسيف الدين السبيعي

بينما كنا نستعد لحوارنا مع الممثلة نادين الراسي أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "الإخوة"، كانت مرحة حيث ذهبت إلى حمّام سباحة الفيلا حيث يتم تصوير المسلسل؛ لشدة ألمها من الكعب العالي، ووضعت قدميها في المياه وأخذت تضحك وتمرح. مازحها المخرج سيف الدين السبيعي وقبّلها وغادر فمازحناها: غداً ستنتشر على اليوتيوب إشاعة حب بينكما؟ فأجابت مازحة: «سيدتي نت كمشنا» (فضحنا)؛ هذا حتى يدرك الناس أننا نصور وسط أجواء عائلية وجميلة، ونحن نحب بعضنا فمستحيل أن يمر المخرج من هنا من دون قبلة.

وعن دورها تقول:" أقدم دور ماريا هي حبيبة تيم حسن تربيا سوياً منذ طفولتهما، ثم تبدأ المشاكل على الثروة والحقد والخيانة. وأنا فخورة أني عنصر من عناصر هذا العمل الجميل". وسألناها:

أنت ورانيا يوسف جمعكما إعلان من قبل والآن مسلسل، هل هذه المرة الأولى التي التقيت فيها رانيا من بعد الإعلان؟ قالت ضاحكة: التقينا مرات عديدة بعد الإعلان فأصبحنا صديقتين، وعلى الرغم من أننا لن نلتقي سوية في «الإخوة» إلا أننا نرى بعضنا كل يوم. هي شخصية متصالحة مع نفسها وحنونة ومحبة «حبيبة قلبي رانيا». رانيا لديها عالمها الخاص. أيام تصوير الإعلان، أنا ورويدا المحروقي كنا نتبادل الأفكار مع بعض، وكانت رانيا طوال الوقت في عالم آخر، والأحلى من هذا أنه بعد ما يقول المخرج «cut» تعود إلى طبيعتها". وأكملت: رانيا كراكتر عن جد".

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