توم كروز يعيش قصة حب جديدة

يبدو أن النجم العالمي Tom Cruise تخطى أزمته العائلية ويعيش أوقات جميلة بعد أن ارتبط بعلاقة عاطفية مع النجمة Laura Prepon منذ أشهر.

إذ أكدت معلومات أن الممثل، البالغ من العمر 51 عاماً، شوهد برفقة الممثلة Laura ، البالغة من العمر 34 عاماً، حيث رصدت عدسة الباباراتزي النجمين وهما يتناولان الغداء في أحد فنادق لوس أنجلوس، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ورغم محاولة Tom إخفاء علاقته بـ Laura، إلا أن مصادر موثوقة أكدت أنهما أمضيا في الفندق أثناء تناول الطعام حوالي الـ3 ساعات من الضحك والمزاح.

يذكر أن Tom Cruise كان قد انفصل عن زوجته النجمة Katie Holmes في صيف عام 2012 بعد زواجهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في إيطاليا ولهما ابنة تدعى Suri، التي تُعد من أكثر الأطفال دلالاً وثراء في العالم.

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