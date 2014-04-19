أمل بوشوشة وقصتها مع "العلقة الساخنة" من تيم حسن

أثناء لقائنا مؤخراً الفنانة أمل بوشوشة خلال تصوير مشاهدها في مسلسل "الإخوة"، كانت تدندن موسيقى تتر المسلسل، وقالت:" كلنا في المسلسل نغنيها منذ أن سمعناها؛ لأنها بالفعل جميلة".

وسألناها: لفت نظرنا في البرومو عدة صفعات على وجهك "ومازحناها.. هل أكلتِ علقة ساخنة"؟ فأجابت: "أنا قلت لهم ما ظل أحد في هذا العمل لم يصفعني "مازحة"، يبقى الكاميرامان يطلع يضربني»، أنا مستمتعة جداً بالشخصية؛ لأنها فعلاً غريبة عليّ وجديدة وفريدة من نوعها، فأنا الأخت الشرعية في العمل "ميرا". دوري محوري ومحرّك للأحداث". وعن تأثير الضرب ومشاهد العنف عليها أضافت: "أنا لم أتأثر أبداً. عند انتهاء المشهد أعود إلى طبيعتي وأضحك، يقول لي دائماً تيم حسن وباسل خياط، وهما أكثر شخصيتين ضرباني في العمل، أن أبعد وجهي. وأنا أقوم بدور الشجاعة، وأقول لهم «اضربوا». وعما لو كانت الصفعات حقيقية، قالت:"كلا... هي فقط تظهر أنها طبيعية لكنهما بعد الانتهاء من المشهد، وبعد أن نضحك جميعاً يطلبان من المخرج إعادة المشهد غيظاً فيّ؛ لكي يضرباني مجدداً على سبيل المزاح، فكانت الأجواء مرحة؛ لأن المسلسل طويل وهو ما يستلزم خلق أجواء حميمة؛ لأننا نلتقي كل يوم مع بعضنا بعضاً، فخلقت أجواء عائلية خاصة ونحن بعيدون عن عائلتنا". وعندما سألناها: العمل يجمع العديد من الفنانات الجميلات، هل هناك غيرة بينكما ومنافسة لمن تكون الأجمل؟ قالت:"من الآخر.. أنا ليست لديّ أي مشكلة مع أحد، فأنا إنسانة سلسة جداً بالتعامل واحتكاكي الأكبر مع نادين الراسي؛ إذ تربط بيننا مشاهد عدة، فهي شخصية «تجنن»، ولا يوجد مجال للغيرة بيننا كفنانات، فنحن يومياً نلتقي على الفطور، وفي الراحة. ونقوم بعمل الماكياج سوية، ونعيش أجواء طبيعية ولا مكان للغيرة".

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