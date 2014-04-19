تأجيل استئناف المنتج هشام اسماعيل ضد التليفزيون لـ14 يونيه

قررت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية تأجيل الاستئناف المقدم من المنتج هشام إسماعيل، على حكم محكمة أول درجة، والقاضى بعدم الاختصاص فى دعوى إلزام التليفزيون بدفع 4 ملايين جنيه، تعويضًا له عن قيمة مستحقات بث وعرض مسلسلى “ريش نعام”، و”منتهى العشق” لجلسة 14 يونيه للإطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الرؤوف وعضوية المستشارين سامى عزت وحسام شكرى وأمانة سر إبراهيم أبو السعود.

وكان المنتج هشام إسماعيل، قد أقام دعوى ضد التليفزيون المصرى يطالب فيها بإعطائه باقى مستحقاته عن حقوق البث والعرض لمسلسلى “ريش نعام” و”منتهى العشق”، والتى تتجاوز 4 ملايين جنيه.