أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حرس الحدود تحبط محاولة كميات من الأرز للسودان عن طريق الشلاتين

Google+ Print
حرس الحدود تحبط محاولة كميات من الأرز للسودان عن طريق الشلاتين حرس الحدود تحبط محاولة كميات من الأرز للسودان عن طريق الشلاتين

صورة أرشيفية

أحبطت قوات حرس الحدود جنوب البحر الأحمر، محاولة تهريب كمية كبيرة من الارزإالي السودان كانت محملة علي 3 سيارات ربع نقل وذلك من خلال طريق المدقات الجبلية بالشلاتين.

وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق وتم ضبط 3 سائقين حيث قرر المستشار محمد ابوخضرة رئيس النيابة حجز المتهمين لحين ورود تحريات مخابرات حرس الحدود.

كانت معلومات قد وردت لمكتب مخابرات حرس الحدود جنوب البحر الأحمر، بقيام 3 أشخاص بنقل كمية من الأرز وتهريبها إلى السودان عن طريق المدقات الجبلية،بالمخالفة لقرار وزارة التجارة بمنع تصدير الارز وتم الإعداد لضبطهم وتم ضبط السيارات وكمية الارز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا