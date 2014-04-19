حرس الحدود تحبط محاولة كميات من الأرز للسودان عن طريق الشلاتين

أحبطت قوات حرس الحدود جنوب البحر الأحمر، محاولة تهريب كمية كبيرة من الارزإالي السودان كانت محملة علي 3 سيارات ربع نقل وذلك من خلال طريق المدقات الجبلية بالشلاتين.

وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق وتم ضبط 3 سائقين حيث قرر المستشار محمد ابوخضرة رئيس النيابة حجز المتهمين لحين ورود تحريات مخابرات حرس الحدود.

كانت معلومات قد وردت لمكتب مخابرات حرس الحدود جنوب البحر الأحمر، بقيام 3 أشخاص بنقل كمية من الأرز وتهريبها إلى السودان عن طريق المدقات الجبلية،بالمخالفة لقرار وزارة التجارة بمنع تصدير الارز وتم الإعداد لضبطهم وتم ضبط السيارات وكمية الارز.