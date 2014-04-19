بالصور.. محاكمة الخلية الإخوانية الإرهابية بالدقهلية‎

قررت محكمة جنايات المنصورة ، الدائرة الثالة “الإرهاب”،برئاسة المستشارين ،منصور صقر ،وحسن عبد الحى، وبولس رفعت رمزى، تأجيل قضية قائد الخلية الإرهابية، الى جلسة 22 من الشهر الجارى لحين سماع باقى شهود الاثبات حيث استمعت المحكمة الى شهادة كل من الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم ثانى المنصورة والرائد هيثم العشماوى رئيس مباحث قسم أول المنصورة.

حيث تم توجية تهم ،إستهداف تصفية عدد من المعارضين لجماعة الإخوان بالمنصورة، والتى تمكنت من قتل وإصابة بعضهم من خلال إطلاق النار عليهم.

بالإضافة إلى إستهداف مؤسسات الدولة بعد تلقي قائد عامر مسعد عبدة تدريبات عسكرية في غزة، ودلت التحريات التى قام بها قطاع الأمن الوطنى ،وايضا أثناء مناقشة المتهم اقر بانه ينتمى لجماعة الأخوان المسلمين المحظورة (رئيس شعبة الأشبال بجديله) والذى تدرب على ايدى اعضاء بحماس داخل غزة.

فى سياق متصل ، حضر المتهمين وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث نشرت قوات الأمن عدد من تشكيلات الأمن المركزى وسيارات الاطفاء فى محيط المجمع ،كما أغلقت الطرق المؤدية للمجمع من عدة اتجاهات ،كما تم وضع بوابات اليكترونية على أبواب المبنى لفحص المترددين على المبنى ،فيما تم وضع كردون أمنى فى محيط الشوارع المجاورة للمجمع وفرض السياج الأمني حول المنشآت الشرطية وأمام مجمع محاكم المنصورة بالتزامن مع المحاكمة فيما تم منع اهالى المتهمين من الحضور وحضو المحامين فقط .

> وكان قد اعترف المتهم عقب القبض علية بتشكيل تنظيما مسلحا لاغتيال شخصيات عامة ونشطاء سياسيين بالدقهلية حيث اعترف بتنفيذ عدة وقائع حيث تم تدريبة فى فى غزة بعد لقائة بوزير الداخلية التابع لحكومة حماس على فك وتركيب السلاح.

وقال المتهم رئيس شعبة اخوان جديلة عامر مسعد عبدة عبد الحميد ،”بكارليوس تجارة ، 30 عاما” فى اعترافاتة “انة انشاء تلك التنظيم المسلح بعد مصرع اربع فتيات بشارع الترعه بالمنصورة، فى احد التظاهرات فقمنا بالتحدث الى أحد قيادات الجماعه وطرحنا فكرة التسليح والاغتيالات ، وتم رصد تحركات بعض المطلوبين لتنفيذ الاغتيالات والتى كان اولها اطلاق النيران على السيد العيسوى الملقب بمصارع الاسود فى وقفة عيد الفطر وتم اطلاق النيران علية وأصابتة ب12 طلقة وذلك اثناء وقوفة أمام القرية الاولمبية”.

وأضاف المتهم عن تنفيذ واقعه قتل محمد ربيع ،امام منزلة بعد أنتظارة فى الساعه الثانية عشر ظهرا وتفريغ خزنة سلاح الى علية ،والذى لقة مصرعه فى الحال وذلك بعد دعوتة لخارطة الطريق وتأييد الجيش.

كما تم ضرب اطلاق النيران على ثلاثة من النشطاء امام مبنى المحافظة ،واصابتهم لتظاهرهم ضد الاخوان ،واعترف المتهم باطلاق النيران على محمد العيسوى والذى تسبب واقعته فى كشفة كما تم ضرب مندوب المبيعات شريف القماش فى احداث القرية الاولمبية والتى لقى مصرعه فيها.