ليفربول يراقب نتيجة تظلم برشلونة على عقوبة الفيفا من أجل ضم تيو

ليفربول /أ ش أ/ يأمل ليفربول فى ضم مهاجم نادى برشلونه الاسبانى الصاعد كريستيان تيو فى حالة قبول الاتحاد الدولى لكرة القدم تظلم النادى الكتالونى من حرمانه من ضم لاعبين جدد لفترتى قيد متتاليتين.

وذكرت صحيفة "ديلى ميرور" أن اللاعب الشاب /22 عاما/ على رادار النادى الانجليزى حتى قبل تولى بريندن رودجرز المسئولية الفنية خلفا لكينى دالجليش وربما يكون البارسا مستعدا لبيعه مقابل 12 مليون جنيه استرلينى.

ومن المقرر أن يستأنف النادى الكتالونى قرار حرمانه من ابرام صفقات جيديدة لمدة 14 شهرا بعد ادانته بانتهاك قواعد ضم اللاعبين القصر، وفى حالة قبول استئنافه فربما يكون تيو فى طريقه الى ليفربول.

ويرى مسؤولو ليفربول أن اللاعب موهبة واعدة للغاية وانه يمكنه تدعيم خط هجوم الفريق قبل مشاركته الموسم القادم فى دورى الابطال الاوروبى بعد غياب.