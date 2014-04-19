غدا.. مكاتب الشهر العقارى تغلق باب تحرير توكيلات الرئاسة



> تغلق مكاتب الشهر العقارى غدا الأحد، باب توثيق توكيلات الرئاسة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو، والذى استمر لمدة 21 يوما منذ فتح باب الترشح وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، خاصة أن قانون الانتخابات يشترط جمع المرشح 25 ألف توكيل من الناخبين من 15 محافظة على الأقل بحد أدنى 1000 توكيل من المحافظة الواحدة كشرط أساسى للترشح للرئاسة.

كما شهدت مكاتب الشهر العقارى إقبالا كثيفا من قبل المواطنين منذ اليوم الأول من تحرير توكيلات الرئاسة، وواصل موظفو المكاتب العقارية استقبال المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات التأييد لكل من عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى وغيرهما من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

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