وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل صباح اليوم السبت، وفدا من الكنيسة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأضافت الكنيسة فى بيان لها، أن الوفد يضم كلا من، الدكتور القس أندريه زكى نائب رئيس الكنيسة الإنجيلية، القس داود نصر عضو المجلس الملى الإنجيلى، الشيخ كامل خله عضو المجلس الملى الإنجيلى، الدكتور فريدى البياضى عضو المجلس الملى الإنجيلى، القس رفعت فتحى سكرتير السنودس، الدكتور القس عاطف مهنى مدير كلية اللاهوت الإنجيلية، الدكتور القس كمال يوسف راعى الكنيسة الإنجيلية حدائق القبة، الدكتور القس سليمان صادق راعى الكنيسة الإنجيلية بالفجالة.

وقد حضر اللقاء القمص سرجيوس وكيل كهنة القاهرة، والقس انجيلوس اسحق سكرتارية قداسة البابا، والقس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.