أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

Google+ Print
وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل صباح اليوم السبت، وفدا من الكنيسة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأضافت الكنيسة فى بيان لها، أن الوفد يضم كلا من، الدكتور القس أندريه زكى نائب رئيس الكنيسة الإنجيلية، القس داود نصر عضو المجلس الملى الإنجيلى، الشيخ كامل خله عضو المجلس الملى الإنجيلى، الدكتور فريدى البياضى عضو المجلس الملى الإنجيلى، القس رفعت فتحى سكرتير السنودس، الدكتور القس عاطف مهنى مدير كلية اللاهوت الإنجيلية، الدكتور القس كمال يوسف راعى الكنيسة الإنجيلية حدائق القبة، الدكتور القس سليمان صادق راعى الكنيسة الإنجيلية بالفجالة.

وقد حضر اللقاء القمص سرجيوس وكيل كهنة القاهرة، والقس انجيلوس اسحق سكرتارية قداسة البابا، والقس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365