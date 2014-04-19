الأنبا أرسانى يترأس اليوم قداس عيد القيامة المجيد لأقباط هولندا

يترأس الأنبا أرسانى أسقف هولندا وبلجيكا القداس الإلهى لعيد القيامة المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم اليوم السبت، بأمستردام العاصمة الهولندية، وبمشاركة الراهب مكسيموس البراموسى والقمص يسى ثابت والقس يوساب ثابت والقمص يوسف منصور والقس بافلوس سعيد والعديد من كهنة هولندا.

ويشارك اليوم القداس الإلهى للكنيسة القبطية بهولندا أعضاء الجالية المصرية، وعلى رأسها اتحاد المنظمات المصرية بهولندا برئاسة المهندس محسن على نائب رئيس اتحاد الجالية المصرية، وتوفيق عبد العليم المتحدث الرسمى للاتحاد، والناشطة سلوى الشاعر رئيس الاتحاد العالمى للمرأة بأوروبا، وعبير أحمد رئيس منظمة كليوباترا، والعديد من المنظمات المصرية التابعة للجالية المصرية.

كما يشارك اليوم فى القداس الإلهى العديد من الرموز القبطية بهولندا، على رأسهم بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية وسفير مصر بأمستردام.