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متظاهرو تيار الاستقلال ينظمون وقفة ضد قطر أمام جامعة الدول بـ "تسلم الأيادى"

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متظاهرو تيار الاستقلال ينظمون وقفة ضد قطر أمام جامعة الدول بـ "تسلم الأيادى" متظاهرو تيار الاستقلال ينظمون وقفة ضد قطر أمام جامعة الدول بـ "تسلم الأيادى"

أذاع أعضاء تيار الاستقلال خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى جامعة الدول العديد من الأغانى الوطنية وأغنية تسلم الأيادى، وتظاهر أعضاء التيار للتنديد بالموقف القطرى الداعم للإرهاب وجماعة الإخوان بمصر، مطالبين جامعة الدول باتخاذ موقف ضد قطر.

وقال المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال، إن قطر تدعم الإرهاب فى ، وعدد من الدول التى تشهد نزاعات ومنها سوريا.

وأضاف الفضالى لـ "اليوم السابع"، لابد أن يتخذ زعماء ورؤساء الدول العربية باتخاذ موقف قوى ضد أمير قطر .

فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مبنى جامعة الدول، حيث تواجدت سيارات الأمن المركزى ومدرعات الجيش لتأمين المبنى.

وردد المتظاهرون هتافات منها "تسلم جيش بلادى، وشرطة و شعب و جيش أيد واحدة".
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