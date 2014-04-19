بالصور.. مؤتمر "ثورة الطاقة" لمجتمع مهندسى البترول بالجامعة الأمريكية

أقام مجتمع مهندسى البترول بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (Society of Petroleum Engineers) مؤتمر "ثورة الطاقة"، حيث شارك طلاب البترول على مستوى مصر من الجامعة الأمريكية، وجامعة السويس، وجامعة الأزهر، والجامعة البريطانية، لتقديم أبحاث وأفكار جديدة للمشاركة فى تنمية مجال الطاقة سواء الطاقة المتجددة. وفتح آفاق جديدة فى مجالات التنقيب عن البترول مثل استغلال Oil Shale.

وشاركت العديد من شركات البترول فى المؤتمر ومن ضمنها شركة Halliburton حيث كشفت الشركة عن أحدث التقنيات فى أساليب التنقيب واستخراج البترول بطرق غير تقليدية، وساهم العديد من الأساتذة الجامعيين من مختلف الجامعات فى مناقشات مع الطلاب والشركات حول هذه المقترحات.

وفى ختام المؤتمر وضح محمود أبو الفتوح, رئيس مجتمع مهندسى البترول, أهمية المشاركة الطلابية فى حلول الأزمات التى تواجهاها مصر فى الوقت الحالى، بينما قال عمر فتحى, رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر, إن الهدف الرئيسى للمؤتمر هو جمع الطلاب وأساتذة الجامعات وممثلى شركات البترول وممثلى الحكومة وهم الأربعة أطراف المسئولة عن حل معادلة تسمى "أزمة الطاقة فى مصر" وستستمر هذه المؤتمرات حتى الوصول لحل يوصلنا بر الأمان.

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