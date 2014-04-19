وكيل الأزهر لوعاظ أسوان: كونوا مرابطين على ثغور الوسطية داعمين لها

عقد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والشيخ محمد زكى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لقاءً موسعا مع وعاظ الأزهر الشريف بمنطقة وعظ أسوان، وذلك لمناقشة أحوال الوعظ, والوقوف على متطلبات الوعاظ من أجل النهوض بالدعوة فى أسوان.

وأثنى وكيل الأزهر خلال اللقاء على الدور الذى قام به وعاظ أسوان خلال الفترة الأخير وتواجدهم فى قلب الأحداث من أجل تهدئة الأوضاع بين أطراف الخلاف الذى وقع مؤخرا, مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أبدى اهتماما كبيرا بهذا الدور وأشاد به قائلا "يجب على وعاظ الأزهر أن يكونوا مرابطين على ثغور الدعوة الوسطية داعمين لها بقوة.

وشدد "شومان" على أهمية دور وعاظ الأزهر فى النهوض بالدعوة الإسلامية وتوضيح حقائق الدين الإسلامى ورسالة الأزهر التى تتسم بوسطية المنهج واعتدال الفكر.

وأوضح أن تواجد الوعاظ ودورهم داخل المجتمع من أجل مواجهة الأفكار التى تحاول هدم قيم المجتمع الإسلامى ونشر العصبية والقبلية خاصة بين أبناء الصعيد, مؤكدا أن دور الوعاظ يجب أن يكون أكثر حيوية من ذى قبل خاصة فى تلك الأوقات التى نحتاج فيها إلى إعلاء قيم التسامح من أجل النهوض بمصر.